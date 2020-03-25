Плановые отключения в Мурманске на 26 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Фрунзе, 29, 29а, 31, 33, 35.
О горячего водоснабжения:
с 9.00 23. марта до 17.00 26 марта - ул. Капитана Копытова, 9;
с 9.00 24 марта до 16.00 26 марта – просп. Кольский, 165, 167;
с 10.00 25 марта до 16.00 31 мартав – просп.Ленина, 26;
9.00 – 15.00 – просп. Ленина, 96, 98, 100; ул. Карла Либкнехта, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19/15; ул. Октябрьская, 8, 10, 12, 14, 16, 18/13; ул. Челюскинцев, 13а.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Свердлова, 82; ул. Ивченко, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.