Плановые отключения в Мурманске на 26 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 мая.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 25 мая до 17.00 27 мая - пр-д. Ледокольный, 17; ул. Капитана Орликовой, 28, 29, 30, 31;
9.00 – 13.00 - ул. Мира, 4 корп. 1, 4 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 18.00 – просп. Кирова, 53, 53а, 56, 58, 60, 62а;
09.00 – 15.00 – просп. Героев-североморцев, 1, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 13, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - ул. Первомайская, 4;
9.30 – 16.30 – прсп.Кирова, 17; ул. Капитана Буркова, 45; ул. Свердлова, 24; ул. Гагарина, 18, 22;
10.00 – 16.00 - ул. Первомайская, 2, 6, 12, 18, 20, 22, 24; ул. Карла Маркса, 6/1; ул. Полярные Зори, 24.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.