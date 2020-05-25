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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.20 18:00

Плановые отключения в Мурманске на 26 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 мая.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 25 мая до 17.00 27 мая - пр-д. Ледокольный, 17; ул. Капитана Орликовой, 28, 29, 30, 31;

9.00 – 13.00 - ул. Мира, 4 корп. 1, 4 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 18.00 – просп. Кирова, 53, 53а, 56, 58, 60, 62а;

09.00 – 15.00 – просп. Героев-североморцев, 1, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 13, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Первомайская, 4;

9.30 – 16.30 – прсп.Кирова, 17; ул. Капитана Буркова, 45; ул. Свердлова, 24; ул. Гагарина, 18, 22;

10.00 – 16.00 - ул. Первомайская, 2, 6, 12, 18, 20, 22, 24; ул. Карла Маркса, 6/1; ул. Полярные Зори, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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