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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 26 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

8.00 – 16.00 - ул. Гвардейская, 23;

9.00 – 14.00 – просп.Кольский, 70; ул. Героев Рыбачьего, 21, 22, 23; ул. Зелёная, 32;

9.00 – 16.00 – просп.Героев-североморцев, 76 корп. 3; ул. Хлобыстова, 18, 20 корп. 1, 20 корп. 2.

От горячего водоснабжения:

с 18.00 24 мая  до 18.00 26 мая - ул. Володарского, 4;

с 10.00 24 мая до выполнения работ 28 мая -  ул. Старостина, 17, 19, 21;

с 9.00 25. мая до 16.00 26 мая - ул. Марата, 6, 23;

с 10.00 25 мая до 17.00 27 мая -  ул. Книповича, 61 корп. 3;

с 14.00 25 мая до 17.00 26 мая - пр-д. Ледокольный, 25;

с 15.30 25 мая до выполнения работ 29 мая - ул. Карла Маркса, 25.

От горячего и холодного водоснабжения:

8.30 – 23.59 - ул.Капитана Буркова, 33, 35, 37; ул. Воровского, 20;

9.00 – 17.00 - ул. Старостина, 38, 40, 42.

От холодного водоснабжения:

9.30 – 20.00 - Театральный бульвар, 3, 7, 8, 9, 11; ул. Книповича, 4, 6.

От газоснабжения:

10.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 2;

10.00 – 16.30 – просп.Кирова, 17; ул. Капустина, 3 ул. Адмирала Лобова, 48; ул. Сивко, 9.

От электроснабжения:

9.00 – 15.00 -  ул. Полярные Зори, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 35 корп. 2, 39, 41 корп. 1, 41 корп. 2, 41 корп. 3, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 45 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

Комментарии

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