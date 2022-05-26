Плановые отключения в Мурманске на 26 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 мая.

Испытания тепловой сети:

с 26 мая до выполнения работ 27 мая - испытания тепловой сети на максимальную температуру котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 8 домов.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 15.00 25 мая до выполнения работ 26 мая - ул. Карла Либкнехта, 17;

с 9.30 26 мая до выполнения работ - ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; ул. Старостина, 45, 49;

9.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 13; ул. Халатина, 19, 21, 23, 25;

9.30 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 18.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 23 мая до выполнения работ 27 мая - ул. Капитана Маклакова, 29, 30;

с 9.00 25 мая до 14.00 26 мая - ул. Ломоносова, 6;

с 9.00 25 мая до 14.00 27 мая - ул. Ломоносова, 14;

с 10.00 25 мая до 17.00 26 мая - ул. Воровского, 21;

с 9.00 26 мая до 14.00 27 мая - ул. Капитана Пономарева, 5;

с 10.00 26 мая до 16.00 27 мая - ул. Морская, 1;

9.00 – 14.30 - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 – просп. Кольский, 140 корп. 1, 142, 144;

9.00 – 23.00 - ул. Нахимова, 11а; ул. Адмирала Лобова, 18, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

18.00 – 20.00 - ул. Радищева, 29а.

От электроснабжения:

10.00 – 15.00 – ул. Советская, 21; ул. Халатина, 23;

10.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 26 корп. 1;

9.00- 17.00 - ул. Фурманова, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 11а, 15; ул. Чапаева, 10б (объект АО «Мурманэнергосбыт»); ул. Чапаева, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.