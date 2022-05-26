Плановые отключения в Мурманске на 26 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 мая.
Испытания тепловой сети:
с 26 мая до выполнения работ 27 мая - испытания тепловой сети на максимальную температуру котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 8 домов.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 15.00 25 мая до выполнения работ 26 мая - ул. Карла Либкнехта, 17;
с 9.30 26 мая до выполнения работ - ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; ул. Старостина, 45, 49;
9.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 13; ул. Халатина, 19, 21, 23, 25;
9.30 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 18.
От горячего водоснабжения:
с 10.00 23 мая до выполнения работ 27 мая - ул. Капитана Маклакова, 29, 30;
с 9.00 25 мая до 14.00 26 мая - ул. Ломоносова, 6;
с 9.00 25 мая до 14.00 27 мая - ул. Ломоносова, 14;
с 10.00 25 мая до 17.00 26 мая - ул. Воровского, 21;
с 9.00 26 мая до 14.00 27 мая - ул. Капитана Пономарева, 5;
с 10.00 26 мая до 16.00 27 мая - ул. Морская, 1;
9.00 – 14.30 - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 – просп. Кольский, 140 корп. 1, 142, 144;
9.00 – 23.00 - ул. Нахимова, 11а; ул. Адмирала Лобова, 18, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
18.00 – 20.00 - ул. Радищева, 29а.
От электроснабжения:
10.00 – 15.00 – ул. Советская, 21; ул. Халатина, 23;
10.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 26 корп. 1;
9.00- 17.00 - ул. Фурманова, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 11а, 15; ул. Чапаева, 10б (объект АО «Мурманэнергосбыт»); ул. Чапаева, 10.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.