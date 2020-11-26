Плановые отключения в Мурманске на 26 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 ноября.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 44, 46;

9.00 – 15.00 - ул. Мира, 4 корп. 1, 4 корп. 2.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Героев Рыбачьего, 20, 21, 22; просп. Кирова, 38, 40; ул. Папанина, 16, 20, 22; ул. Чумбарова-Лучинского, 46 корп. 1, 46 корп. 2;

10.00 – 16.00 ул. Коминтерна, 17.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.