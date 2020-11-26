Мурманская область. Арктика (16+)26.11.20 08:30
Плановые отключения в Мурманске на 26 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 ноября.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 44, 46;
9.00 – 15.00 - ул. Мира, 4 корп. 1, 4 корп. 2.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Героев Рыбачьего, 20, 21, 22; просп. Кирова, 38, 40; ул. Папанина, 16, 20, 22; ул. Чумбарова-Лучинского, 46 корп. 1, 46 корп. 2;
10.00 – 16.00 ул. Коминтерна, 17.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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