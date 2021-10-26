Плановые отключения в Мурманске на 26 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 8.00 26 октября до выполнения работ - ул. Октябрьская, 17; ул. Челюскинцев, 11;
9.00 – 16.00 - ул. Сафонова, 43, 45;
9.00 – 18.00 – просп. Героев-североморцев, 12; ул. Калинина, 44, 52, 71; ул. Шестой комсомольской батареи, 45.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 25 октября до 16.00 27 октября - просп. Кольский, 67, 69;
с 9.00 26 октября до 16.00 27 октября – просп. Кольский, 30;
с 9.00 26 октября до 17.00 27 октября - ул. Бабикова, 8;
9.00 – 17.00 - ш. Верхнеростинское, 19, 21, 23, 25, 27.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Марата, 21.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Полярный Круг, 8; ул. Шмидта, 11, 17; ул. Адмирала Лобова, 60, 62; ул. Халатина, 20;
10.00 – 16.00 - ул. Халатина, 4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.