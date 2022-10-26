Плановые отключения в Мурманске на 26 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.00 26 октября до выполнения работ - ул. Кильдинская, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; ш. Верхнеростинское, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 25 октября до выполнения работ 27 октября - пер. Якорный, 3;

с 12.00 25 октября до выполнения работ 26 октября - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 2;

10.00 — 13.00 - ул. Николаева, 6.

От холодного водоснабжения:

09.00 — 18.00 - ул. Воровского, 11; просп. Ленина, 67.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Адмирала Лобова, 58, 60, 62; ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп. 3.

От электроснабжения:

10.00 — 12.00 - ул. Саши Ковалева, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.