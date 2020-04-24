Плановые отключения в Мурманске на 27 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 апреля.
От горячего водоснобжения и теплоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35;
9.00 – 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 35 корп. 3; переулок Якорный, 6; ул. Капитана Орликовой, 55; ул. Крупской, 42; ул. Олега Кошевого, 4, 8, 10; ул. Спортивная, 7/6.
От горячего водоснобжения:
с 9.00 27 апреля до 16.00 28 апреля - просп. Кирова, 15, 17, 19/24;
с 9.00 27 апреля до 16.00 29 апреля - ул. Генералова, 11, 13; ул. Зелёная, 82.
От холодного водоснабжения:
9.30 – 20.00 - ул. Полухина, 14б, 14в, 16б.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.