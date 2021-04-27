Плановые отключения в Мурманске на 27 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Приморская (Росляково), 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 5, 7, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 9;

9.00 — 14.00 - ул. Зои Космодемьянской, 29; ул. Капитана Орликовой, 30, 31; ул. Олега Кошевого, 24;

9.00 — 15.00 - ул. Капитана Копытова, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Зои Космодемьянской, 19, 21, 23, 25; ул. Олега Кошевого, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 18, 18а, 20, 22, 24.

От газоснабжения:

10.00 — 16.30 - ул. Олега Кошевого, 12 корп. 1; ул. Полярные Зори, 42; ул. Комсомольская, 3а, 3б; ул. Александра Невского, 83, 87.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.