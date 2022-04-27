Плановые отключения в Мурманске на 27 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 апреля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
8.30 — 17.00 - пер. Арктический, 16; ул. Нахимова, 15.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 25 апреля до 16.00 27 апреля - ул. Морская, 11;
с 10.00 25 апреля до 17.00 30 апреля – просп. Кольский, 7.
с 9.00 26 апреля до 16.00 28 апреля - ул. Капитана Орликовой, 38, 39;
10.00 — 17.00 - проезд Капитана Тарана, 4.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Николаева, 8.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - пер. Русанова, 1, 5; ул. Александра Невского, 71.
От электроснабжения:
11.00 — 13.00 - просп. Кольский, 41.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.