Под колокольный звон откроется фестиваль «Териберская волна»Мурманская область присоединилась к экологической акции «Спасибо за чистую тундру»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.08.20 18:00

Плановые отключения в Мурманске на 27 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 августа.

Опрессовка тепловых сетей:

Ремонт котельной:

с 15 июня по 28 августа - плановый ремонт котельной ТЦ «Росляково-1» – 67 домов.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 16.00 25 августа до выполнения работ 27 августа – просп. Ленина, 86.

От горячего водоснабжения:

с 0.00 25 августа до 16.00 28 августа - пер. Портовый, 52; ул. Коминтерна, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Привокзальная, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15;

с 9.00 25 августа до выполнения работ 31 августа – пер. Охотничий, 25;

с 8.00 25 августа  до 17.00 28 августа - просп. Ленина, 95;

с 25 августа  до выполнения работ 28 августа -  ул. Самойловой, 1.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Папанина, 24, 26, 28;

10.00 – 16.00 - ул. Гагарина, 4.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 – просп. Ленина, 3, 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

MORI
26.08.20 08:18
Незаменимый человек для Арктики! Он подписал договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом оке
Комментарий к новости:Новую Межведомственную комиссию Совбеза по вопросам обеспечения интересов России в Арктике возглавит Дмитрий Медведев
Денис
20.08.20 12:17
Прохожу службу в этом подразделении с июня 1998 года. Могу сказать, что работой очень доволен, хороший сплоченный коллектив, всегда подлежат в трудную минуту. Те, кто хочет служить в этом подразделени
Комментарий к новости:Приглашают на службу в полицию
Максим
19.08.20 01:28
Большего бреда давно не читал, оптовая цена у нас что, выше розничной?!!))) *** Максим, обратите внимание на то, что цена бензина на АЗС дана за литр, а оптовые цены указаны за тонну. Редакция.
Комментарий к новости:В Мурманской области оптовики стали снижать цены на бензин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается снижение цен на бензин на оптовом рынке-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти 1,2 рубля, доллар укрепился на один рубль-PRO Энергетику (18+)Прокуратурой Мончегорска выявлены нарушения закона в сфере электроэнергетики-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 августа-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Кабмин утвердил Стратегию развития деятельности России в Антарктике до 2030 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 557 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика