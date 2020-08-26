Плановые отключения в Мурманске на 27 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 августа.
Опрессовка тепловых сетей:
Ремонт котельной:
с 15 июня по 28 августа - плановый ремонт котельной ТЦ «Росляково-1» – 67 домов.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 16.00 25 августа до выполнения работ 27 августа – просп. Ленина, 86.
От горячего водоснабжения:
с 0.00 25 августа до 16.00 28 августа - пер. Портовый, 52; ул. Коминтерна, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Привокзальная, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15;
с 9.00 25 августа до выполнения работ 31 августа – пер. Охотничий, 25;
с 8.00 25 августа до 17.00 28 августа - просп. Ленина, 95;
с 25 августа до выполнения работ 28 августа - ул. Самойловой, 1.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Папанина, 24, 26, 28;
10.00 – 16.00 - ул. Гагарина, 4.
От электроснабжения:
9.00 – 17.00 – просп. Ленина, 3, 9.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.