Плановые отключения в Мурманске на 27 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 августа.
Опрессовка тепловой сети:
с 8.00 23 августа до 24.00 27 августа — опрессовка теплосети «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома.
От горячего водоснабжения:
с 24 августа до выполнения работ 27 августа - ул. Володарского, 3; ул. Карла Маркса, 4; ул. Челюскинцев, 7;
с 25 августа до выполнения работ 27 августа - ул. Комсомольская, 6; ул. Самойловой, 16.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Полярные Зори, 34; пр-д. Капитана Тарана, 3.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 11.00 – просп. Кирова, 20, 24, 26, 28, 28в, 30;
9.00 — 16.00 - ул. Халатина, 6, 10, 12, 16, 20;
9.00 — 23.00 - ул. Халатина, 14, 18; ул. Александрова, 10, 12, 14;
16.00 — 23.59 - пер. Терский, 4, 7а, 9; ул. Челюскинцев, 26а, 28а.
От газоснабжения:
10.00 — 14.00 - ул. Адмирала Лобова, 26;
10.00 — 15.00 - ул. Полярные Зори, 28/13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.