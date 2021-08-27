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Мурманская область. Арктика (16+)27.08.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 27 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 августа.

Опрессовка тепловой сети:

с 8.00 23 августа до 24.00 27 августа — опрессовка теплосети «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома.

От горячего водоснабжения:

с 24 августа до выполнения работ 27 августа - ул. Володарского, 3; ул. Карла Маркса, 4; ул. Челюскинцев, 7;

с 25 августа  до выполнения работ 27 августа - ул. Комсомольская, 6; ул. Самойловой, 16.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Полярные Зори, 34; пр-д. Капитана Тарана, 3.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 11.00 – просп. Кирова, 20, 24, 26, 28, 28в, 30;

9.00 — 16.00 - ул. Халатина, 6, 10, 12, 16, 20;

9.00 — 23.00 - ул. Халатина, 14, 18; ул. Александрова, 10, 12, 14;

16.00 — 23.59 - пер. Терский, 4, 7а, 9; ул. Челюскинцев, 26а, 28а.

От газоснабжения:

10.00 — 14.00 - ул. Адмирала Лобова, 26;

10.00 — 15.00 - ул. Полярные Зори, 28/13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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