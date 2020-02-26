Плановые отключения в Мурманске на 27 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 февраля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
8.30 – 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; ул. Крупской, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 25 февраля до 16.00 27 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 73, 75; ул. Шабалина, 37, 39;
с 9.00 26 февраля до 16.00 28 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 59, 61, 63;
с 13.50 26 февраля до выполнения работ 4 марта - ул. Капитана Буркова, 29.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 18.00 - просп. Ленина, 63.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 6; ул. Капитана Тарана, 17, 18, 19; ул. Софьи Перовской, 10, 11, 11а, 14; просп. Героев-североморцев, 78 корп. 3;
10.00 – 16.00 - ул. Виктора Миронова, 16/32.
От электроснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Книповича, 44 корп. 1; ул. Новое Плато, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.