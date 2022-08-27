Плановые отключения в Мурманске на 27 и 29 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 и 29 августа.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 16.30 - ул. Ломоносова, 3, 5;

27 августа с 23.00 — до выполнения - пр-д. Капитана Тарана, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9, 6; пр-д Северный, 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Гвардейская, 10, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 2, 4, 6, 8; ул. Капитана Буркова, 27, 29, 30, 31, 23, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51а; ул. Карла Маркса, 23/51, 15, 17, 19, 25, 25а, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47. 48, 49, 51, 52, 55, 57, 59, 61; ул. Книповича, 48, 52; ул. Папанина, 1, 3, 3 корп 4; ул. Планерная, 3; ул. Полярные Зори, 25 корп. 1, 29 корп. 1, 31корп. 1, 31 корп. 2, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 35, 35 корп. 2, 36, 38, 39. 40, 41 корп. 1, 41 корп. 3, 41 корп. 4, 42, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 44, 45 корп. 1, 46, 46а, 47, 49 корп. 2, 49 корп. 3, 49 корп. 4, 49 корп. 5, 49 корп. 6, 50, 52, 58, 60, 62; ул. Радищева, 10, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 18, 22, 26, 7, 9; ул. Рогозерская, 13; ул. Софьи Перовской, 43; ул. Сполохи, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Старостина, 10, 2а, 4, 6, 8; ул. Трудовых резервов, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Аскольдовцев, 35.

От холодного водоснабжения:

9.30 — 23.59 - ул. Павлова, 12, 12а, 14, 16; ул. Радищева, 26, 28, 29а, 32, 36/10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.