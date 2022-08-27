Мурманская область на 3 месте в СЗФО по самым ходовым зарплатам от 50000₽В Мурманскую область начала поступать вакцина против сезонного гриппа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)27.08.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 27 и 29 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 и 29 августа.

 От горячего водоснабжения:

9.00 — 16.30 - ул. Ломоносова, 3, 5;

27 августа с 23.00 до выполнения - пр-д. Капитана Тарана, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9, 6; пр-д Северный, 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Гвардейская, 10, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 2, 4, 6, 8; ул. Капитана Буркова, 27, 29, 30, 31, 23, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51а; ул. Карла Маркса, 23/51, 15, 17, 19, 25, 25а, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47. 48, 49, 51, 52, 55, 57, 59, 61; ул. Книповича, 48, 52; ул. Папанина, 1, 3, 3 корп 4; ул. Планерная, 3; ул. Полярные Зори, 25 корп. 1, 29 корп. 1, 31корп. 1, 31 корп. 2, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 35, 35 корп. 2, 36, 38, 39. 40, 41 корп. 1, 41 корп. 3, 41 корп. 4, 42, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 44, 45 корп. 1, 46, 46а, 47, 49 корп. 2, 49 корп. 3, 49 корп. 4, 49 корп. 5, 49 корп. 6, 50, 52, 58, 60, 62; ул. Радищева, 10, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 18, 22, 26, 7, 9; ул. Рогозерская, 13; ул. Софьи Перовской, 43; ул. Сполохи, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Старостина, 10, 2а, 4, 6, 8; ул. Трудовых резервов, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Аскольдовцев, 35.

От холодного водоснабжения:

9.30 — 23.59 - ул. Павлова, 12, 12а, 14, 16; ул. Радищева, 26, 28, 29а, 32, 36/10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
23.08.22 14:00
"Пугачевские казаки ссыльные после восстания Атамана Пугачева жили станицей на сопке Варничная где сейчас ГТРК." Только Мурманскому ГТРК об этом не говорите, они всё равно вам сопку не отдадут...
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
Походный Атаман МГКО СКФ
22.08.22 18:26
ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ Александровская Местная Общественная Организация Развития Казачьей Культуры и Традиций "Казаки ЗАТО Александровск" зарегистрирована в Минюс
Комментарий к новости:В Мурманске откроется казачий культурно-православный центр
Походный Атаман МГКО СКФ Ярков Ю.Н.
17.08.22 20:28
В 1572 году Иван Грозный направил два полка Донских казаков для участия в Северной войне и защиты северных рубежей. В опубликованном в 1951 году М.Н. Тихомировым «Соловецком летописце» второй полови
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Дальнобойщики могут заработать от 200 тысяч рублей и больше-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 32 копейки, евро укрепилось на 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №2 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 и 29 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Президент РФ увеличил штатную численность Вооруженных сил страны
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказывает мурманчанам, что делать, если заболел до или во время отпуска
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика