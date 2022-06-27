Плановые отключения в Мурманске на 27 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 июня.

Опрессовка теплосети котельной:

18 июня до выполнения 27 июня – опрессовка теплосети котельной «Восточная» (АО «МТЭЦ») – 721 дом;

с 21 июня до выполнения 27 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Новое Плато» после окончания отопительного сезона – 34 дома;

с 21 июня до выполнения 27 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Больничный городок» после окончания отопительного сезона – 145 домов;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети ЦТП-171, 175 после окончания отопительного сезона – 88 домов;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети котельной «Фестивальная» после окончания отопительного сезона – 15 домов;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Шевченко» после окончания отопительного сезона – 21 дом;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Бондарная» после окончания отопительного сезона – 25 домов;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Прибрежная» после окончания отопительного сезона – 8 домов.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») – 3 дома;

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») – 3 дома.

с 21 июня до выполнения 4 июля – плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 8 домов.

От горячего водоснабжения:

с 8.30 21 июня до выполнения работ 27 июня - ул. Героев Рыбачьего, 2, 7, 26 корп. 3, 36;

с 8.40 21 июня до выполнения работ 27 июня - ул. Шабалина, 4;

с 14.35 21 июня до выполнения работ 27 июня - ул. Инженерная, 7;

с 10.00 22 июня до выполнения работ 27 июня - ул. Самойловой, 1.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Николаева, 13, 15;

14.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 47.

От холодного водоснабжения:

27 июня

9.00 – 17.00 - ш. Верхнеростинское, 9, 11, 13, 15, 17.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.