Плановые отключения в Мурманске на 27 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 марта.
О горячего водоснабжения:
с 10.00 25 марта до 16.00 31 мартав – просп.Ленина, 26;
с 9.00 26 марта до 16.00 27 марта – просп. Кольский, 173; проезд Ледокольный, 29, 31; ул. Крупской, 36, 38.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 15; ул. Профессора Сомова, 5, 6; ул. Капитана Егорова, 19; ул. Коминтерна, 9/1; ул. Хлобыстова, 17;
10.00 – 16.00 - ул. Генерала Фролова, 15/55.
От электроснабжения:
9.00 – 11.00 - ул. Дзержинского, 2/33.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.