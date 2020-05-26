Плановые отключения в Мурманске на 27 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 мая.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 25 мая до 17.00 27 мая - пр-д. Ледокольный, 17; ул. Капитана Орликовой, 28, 29, 30, 31;
с 10.00 26 мая до 17.00 27 мая - ул. Беринга, 5, 7.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 1.
От газоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Хлобыстова 15;
9.30 – 16.30 – просп. Кирова, 19/24; пер. Русанова, 5; ул. Дежнева, 16, 18, 20.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.