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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 27 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 76 корп. 3; ул. Хлобыстова, 18, 20 корп. 1, 20 корп. 2.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 24 мая до выполнения работ 28 мая -  ул. Старостина, 17, 19, 21;

с 10.00 25 мая до 17.00 27 мая -  ул. Книповича, 61 корп. 3;

с 15.30 25 мая до выполнения работ 29 мая - ул. Карла Маркса, 25.

с 9.00 26 мая  до 16.00 27 мая – ул.. Декабристов, 12; ул. Халтурина, 1;

с 9.00 26 мая  до 16.00 28 мая - ул. Советская, 21.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Старостина, 36, 40.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.30 - ул. Марата, 10, 12а, 15, 17, 17а;

9.00 – 16.00 - ул. Гарнизонная, 1, 20; ул. Прибрежная, 1, 23, 25;

9.00 – 17.00 - ул. Старостина, 38, 42.

От газоснабжения:

10.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 1;

10.00 – 16.30 – просп. Кирова, 19/24; ул. Адмирала Лобова, 46.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 – просп. Ленина, 82а, 84, 86; ул. Коминтерна, 13 ул. Ленинградская, 27, 29/5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

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