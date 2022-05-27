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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 27 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 мая.

Испытания тепловой сети:

с 26 мая до выполнения работ 27 мая - испытания тепловой сети на максимальную температуру котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 8 домов.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 23 мая до выполнения работ 27 мая - ул. Капитана Маклакова, 29, 30; просп. Кольский, 162;

с 9.00 25 мая до 14.00 27 мая - ул. Ломоносова, 14;

с 9.00 26 мая до 14.00 27 мая - ул. Капитана Пономарева, 5;

с 10.00 26 мая до 16.00 27 мая - ул. Морская, 1.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Капитана Маклакова, 8, 9, 10, 11, 12, 13; пр-д. Связи, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; ул. Старостина, 23;

9.00 – 19.00 - ул. Капитана Буркова, 23; пр-д. Капитана Тарана, 2, 3, 4, 6а;

9.00 – 23.00 – просп. Героев-североморцев, 57, 59, 61/21; ул. Хлобыстова, 25.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 – просп. Кирова, 15; ул. Адмирала Лобова, 46, 48.

От электроснабжения:

00.00 – 3.00 - ул. Туристов, 19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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