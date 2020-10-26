Плановые отключения в Мурманске на 27 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 октября.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 11.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.59 - ул. Промышленная, 4 корп. 1, 10, 13, 18, 20, 23, 24, 26, 28.

От газоснабжения:

09.30 – 16.30 - ул. Полярный Круг, 9; ул. Шмидта, 21, 29/2; ул. Октябрьская, 22, 28, 32, 34; ул. Карла Либкнехта, 11а; ул. Адмирала Лобова, 60, 62;

10.00 – 16.00 - ул. Нахимова, 30.

От электроснабжения:

9.30 – 15.00 - ул. Адмирала Лобова, 11 корп. 5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.