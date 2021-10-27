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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 27 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Сафонова, 43, 45.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 25 октября до 16.00 27 октября -  просп. Кольский, 67, 69;

с 9.00 26 октября до 17.00 27 октября - ул. Бабикова, 8;

с 9.00 27 октября до 16.00 28 октября - ул. Бабикова, 10;

с 9.00 27 октября до 16.00 29 октября - пер. Якорный, 3.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Полярный Круг, 9; ул. Октябрьская, 22, 28, 32; ул. Карла Либкнехта, 11а; ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп. 1; ул. Шмидта, 21;

10.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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