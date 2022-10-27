Плановые отключения в Мурманске на 27 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 46, 48, 50; ул. Жуковского, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18; ул. Набережная, 1/2, 3, 3а, 7, 7а, 13, 15; ул. Нахимова, 6, 8, 10; ул. Торцева, 1;

9.30 — 16.00 - ул. Капитана Маклакова, 24.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 25 октября до выполнения работ 27 октября - пер. Якорный, 3;

с 9.00 26 октяря до выполнения работ 28 октября - пер. Якорный, 6;

8.30 — 17.00 - ул. Фурманова, 15; ул. Чапаева, 10.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 18.00 - ул. Марата, 14, 16, 19, 21, 22, 23; просп. Кирова, 19/24; ул. Зелёная, 78, 80, 82; ул. Фрунзе, 44;

9.00 — 20.00 – просп. Героев-североморцев, 3 корп. 1, 5 корп. 1.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Виктора Миронова, 13, 16/32; ул. Свердлова, 30 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.