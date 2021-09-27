Плановые отключения в Мурманске на 27 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 27 сентября до 16.00 29 сентября – просп. Кольский, 108 корп.1, 108 корп.2, 108 корп.3.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Крупской, 23, 25, 27.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.