Плановые отключения в Мурманске на 27 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 21 сентября до выполнения работ 10 октября - ул. Капитана Буркова, 23.
От горячего и холодного водоснабжения:
12.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 23.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 13.00 - ул. Саши Ковалева, 14, 20;
9.00 — 19.00 – просп. Кольский, 169, 171, 173;
9.00 — 20.00 - ул. Саши Ковалева, 10; ул. Маяковского, 1.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Нахимова, 5, 7, 11, 11а;
10.00 — 16.00 - ул. Капитана Копытова, 44.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.