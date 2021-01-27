Плановые отключения в Мурманске на 27 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 января.
От горячего водоснабжения:
с 8.00 25 января до 16.00 29 января - ул. Героев Рыбачьего, 31;
с 9.00 26 января до 16.00 28 января - ул. Крупской, 32;
с 9.00 26 января до 17.00 28 января - ул. Шабалина, 43.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Баумана, 30, 32; пер. Охотничий, 13; просп. Кольский, 17; ул. Карла Маркса, 4; ул. Адмирала Лобова, 15.
От электроснабжения:
с 11.00 27 января до выполнения работ - ул. Софьи Перовской, 18;
11.00 – 14.00 - ул. Олега Кошевого, 24.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.