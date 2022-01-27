Плановые отключения в Мурманске на 27 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 января.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 25 января до 17.00 27 января - ул. Шабалина, 43;

с 9.00 26 января 16.00 27 января - ул. Героев Рыбачьего, 9;

с 11.00 26 января до выполнения работ 27 января – просп. Ленина, 71; ул. Володарского, 12;

9.00 – 15.00 - ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; ул. Мира, 27; ул. Скальная, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 15а; ул. Старостина, 45, 49.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 – просп. Героев-североморцев, 27;

9.00 – 23.30 - ул. Коминтерна, 9/1, 11/2.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Баумана, 34, 36; пер. Охотничий, 15, 17; ул. Коминтерна, 17; ул. Карла Маркса, 4; ул. Адмирала Лобова, 9, 9 корп. 2.

От электроснабжения:

0.00 – 7.00 – просп. Ленина, 7, 11, 13, 17; ул. Полярные Зори, 1, 3, 5; ул. Промышленная, 15а;

9.00 – 16.00 – просп. Кирова, 7; ул. Генералова, 18, 24/9, 27, 29/11; ул. Декабристов, 28.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.