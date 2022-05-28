Плановые отключения в Мурманске на 28-30 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28-30 мая.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 3, 3б, 5.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 30 мая до 16.00 31 мая - ул. Морская, 3;
с 9.00 30 мая до 16.00 1 июня - б-р. Театральный, 9; ул. Капитана Орликовой, 13.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Саши Ковалева, 20.
От газоснабжения:
28 мая
10.00 – 13.00 - ул. Халатина, 25.
От электроснабжения:
28 мая
9.00 – 16.00 – просп. Кольский, 43;
9.00 – 19.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 3.
29 мая
9.00 – 19.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.