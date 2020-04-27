Плановые отключения в Мурманске на 28 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 апреля.
От горячего водоснобжения и теплоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Крупской, 31, 33, 35.
От горячего водоснобжения:
с 9.00 27 апреля до 16.00 28 апреля – просп. Кирова, 15, 17, 19/24;
с 9.00 27 апреля до 16.00 29 апреля - ул. Генералова, 11, 13; ул. Зелёная, 82;
с 9.00 28 апреля до 16.00 30 апреля - ул. Зои Космодемьянской, 36.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.59 - ул. Первомайская, 12, 18, 20, 22, 24; просп. Кольский, 149а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.