Плановые отключения в Мурманске на 28 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Зои Космодемьянской, 33; ул. Капитана Копытова, 33, 40, 41, 42, 43; ул. Капитана Орликовой, 28, 29.

От холодного водоснабжения:

8.30 — 17.00 - ул. Старостина, 30;

9.00 — 16.00 - пр-д Лыжный, 6, 8.

От газоснабжения:

10.00 — 14.00 - ул. Аскольдовцев, 31;

10.00 — 16.30 - ул. Гвардейская, 1/15; ул. Кирпичная, 12.

От электроснабжения:

11.00 — 15.00 - ул. Ломоносова, 10 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.