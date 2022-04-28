Плановые отключения в Мурманске на 28 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 апреля.
От горячего водоснабжения:
с 10.00 25 апреля до 17.00 30 апреля – просп. Кольский, 7;
с 9.00 26 апреля до 16.00 28 апреля - ул. Капитана Орликовой, 38, 39;
с 9.00 27 апреля до 16.00 28 апреля - ул. Капитана Орликовой, 19;
10.00 — 17.00 - проезд Капитана Тарана, 3; ул. Полярные Зори, 34.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Александра Невского, 80, 82.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.59 - ул. Трудовых резервов, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Полярные Зори, 39, 41 корп. 1, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 45 корп. 1, 47.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Полярные Зори, 42; ул. Александра Невского, 83, 87; ул. Свердлова, 10 корп. 3;
10.00 — 16.00 - ул. Самойловой, 4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.