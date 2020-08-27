Плановые отключения в Мурманске на 28 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 августа.

Опрессовка тепловых сетей:

Ремонт котельной:

с 15 июня по 28 августа - плановый ремонт котельной ТЦ «Росляково-1» – 67 домов.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 16.00 25 августа до выполнения работ 28 августа – просп. Ленина, 86.

От горячего водоснабжения:

с 0.00 25 августа до 16.00 28 августа - пер. Портовый, 52; ул. Коминтерна, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Привокзальная, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15;

с 9.00 25 августа до выполнения работ 31 августа – пер. Охотничий, 25;

с 8.00 25 августа до 17.00 28 августа - просп. Ленина, 95;

с 25 августа до выполнения работ 28 августа - ул. Самойловой, 1;

с 13.00 27 августа до выполнения работ 28 августа – ул. Шмидта, 21;

9.00 – 16.00 – просп. Кольский, 41, 47.

От холодного водоснабжения:

с 09.00 28 августа до выполнения работ – просп. Ленина, 19; ул. Полярные Зори, 2.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 – просп. Кольский, 161, 163; просп.Ленина, 3, 9; ул. Бондарная, 8, 9, 10, 10а, 12, 12а, 13, 14, 16, 22, 28, 30, 32; ул. Первомайская, 4, 6, 12, 18, 20, 22, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.