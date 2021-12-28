Мурманская область. Арктика (16+)28.12.21 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 28 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 декабря.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 27 декабря до 16.00 29 декабря - ул. Крупской, 24; ул. Олега Кошевого, 12 корп. 1, 14 корп. 1.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Привокзальная, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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