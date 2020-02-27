Плановые отключения в Мурманске на 28 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 26 февраля до 16.00 28 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 59, 61, 63;
с 13.50 26 февраля до выполнения работ 4 марта - ул. Капитана Буркова, 29;
с 9.00 27 февраля до 16.00 28 февраля - ул. Капитана Копытова, 18, 19, 20, 21.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 7; ул. Капитана Тарана, 20, 21, 22; ул. Софьи Перовской, 16, 18, 23/19, 27; просп. Героев-североморцев, 76 (корп. 2);
10.00 – 16.00 – просп. Ленина, 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.