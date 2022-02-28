Плановые отключения в Мурманске на 28 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 февраля.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Капитана Орликовой, 5, 6, 7.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.