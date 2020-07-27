Плановые отключения в Мурманске на 28 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 июля.

Ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 15 июля по 28 июля - плановый ремонт (полная остановка) котельной мкр. Абрам-Мыс – 16 домов;

с 21 июля по 3 августа - плановый ремонт (полная остановка) Южной котельной – 564 дома.

Опрессовка тепловых сетей:

с 27 июля по 30 июля провдится опрессовка тепловой сети от Северной котельной (АО «МЭС») – 492 дома.

Гидравлические испытания:

с 28 июля по 30 июля проводятся испытания на гидравлические потери от Восточной котельной – 458 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - переулок Водопроводный, 3, 7 корп. 1, 7 корп. 2; переулок Портовый, 52; просп. Кирова, 38, 40; ул. Заводская, 1; ул. Карла Либкнехта, 38, 40, 42, 44; ул. Коминтерна, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Привокзальная, 10, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 23, 25, 29, 33; ул. Аскольдовцев, 23/35, 25, 27.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.