Плановые отключения в Мурманске на 28 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 июля.
Плановый ремонт котельной:
с 0.00 21 июля до 24.00 3 августа - плановый ремонт котельной «Роста» (АО «МЭС») — 114 домов;
с 27 июля до выполнения 9 августа — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома.
Опрессовка тепловой сети:
с 26 июля до выполнения 29 июля - опрессовка тепловой сети от котельной «Северная» (АО «МЭС») — 492 дома.
Испытания тепловых сетей:
с 27 июля до выполнения 29 июля - от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») — 534 дома.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 26 июля до 16.00 28 июля - ул. Ломоносова, 7 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 39/13; ул. Нахимова, 17, 21, 24, 25, 27, 31.
От газоснабжения:
9.00 — 16.00 - ш. Североморское (р-н. Росляково), 2.
От электроснабжения:
9.30 — 12.00 - ул. Гагарина, 39; ул. Шевченко, 6, 8, 10, 14, 16, 18.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.