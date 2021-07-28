Плановые отключения в Мурманске на 28 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 0.00 21 июля до 24.00 3 августа - плановый ремонт котельной «Роста» (АО «МЭС») — 114 домов;

с 27 июля до выполнения 9 августа — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома.

Опрессовка тепловой сети:

с 26 июля до выполнения 29 июля - опрессовка тепловой сети от котельной «Северная» (АО «МЭС») — 492 дома.

Испытания тепловых сетей:

с 27 июля до выполнения 29 июля - от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») — 534 дома.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 26 июля до 16.00 28 июля - ул. Ломоносова, 7 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 39/13; ул. Нахимова, 17, 21, 24, 25, 27, 31.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ш. Североморское (р-н. Росляково), 2.

От электроснабжения:

9.30 — 12.00 - ул. Гагарина, 39; ул. Шевченко, 6, 8, 10, 14, 16, 18.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.