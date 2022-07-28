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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 28 июля

Плановый ремонт котельной:

с 20 июля до выполнения работ 2 августа – плановый ремонт котельной «Роста» - 144 дома;

с 26 июля до выполнения работ 8 августа – плановый ремонт котельной «Южная» - 591 дом.

Опрессовка теплосети котельной:

с 25 июля до выполнения работ 28 июля – опрессовка теплосети котельной «Северная» - 464 дома.

От горячего водоснабжения:

с 11.50 27 июля до 17.00 28 июля - ул. Дзержинского, 3; ул. Шмидта, 31 корп. 1;

с 9.00 28 июля до 15.00 29 июля - ул. Морская, 7.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Октябрьская, 38;

с 11.00 28 июля до выполнения работ - ул. Кирпичная, 2, 3, 6, 8, 12; ул. Александра Невского, 90, 94, 96.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - Североморское шоссе (жилой район Росляково), 16.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 – просп. Героев-североморцев, 21; ул. Гагарина, 1, 1а, 3, 5, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 5; ул. Павлика Морозова, 1/7.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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