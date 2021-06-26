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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 28 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 22 июня по 28 июня - опрессовка тепловой сети Восточной котельной - 458 домов;

с 22 июня до выполнения 28 июня - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2 Новое плато» - 32 дома;

с 22 июня до выполнения 28 июня - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2а Больничный городок» - 114 домов;

с 28 июня  до выполнения 1 июля  – опрессовка тепловых сетей от ЦТП-171, ЦТП-175 (АО «МЭС») – 77 домов;

с 28 июня  до выполнения 1 июля - прессовка тепловой сети от котельной ЦТП «Фестивальная» (ОАО «ММРП») – 18 домов;

с 28 июня до выполнения 1 июля - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Шевченко» – 13 домов;

с 28 июня до выполнения 1 июля - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Бондарная» – 27 домов;

с 28 июня до выполнения 1 июля - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Прибрежная» – 9 домов.

Ремонт теплосетей и ТЦ:

с 15 июня  до выполнения 28 июня  – плановый ремонт тепловой сети котельной «Угольная» (МУП «МУК») – 3 дома.

с 29 июня  до выполнения 12 июля - плановый ремонт Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома.   

От горячего водоснабжения:

8.30 – 16.30 – просп.Кольский, 186; ул. Шевченко, 7, 7а, 7б, 11, 11а, 14а, 15, 16а, 24, 26, 26а, 28.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Крупской, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; ул. Бабикова, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Володарского, 1, 2б; ул. Коминтерна, 17;

13.00 – 15.30 - ул. Коминтерна, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

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