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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 28 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 июня.

Опрессовка теплосети котельной:

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети ЦТП-171, 175 после окончания отопительного сезона – 88 домов;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети котельной «Фестивальная» после окончания отопительного сезона – 15 домов;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Шевченко» после окончания отопительного сезона – 21 дом;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Бондарная» после окончания отопительного сезона – 25 домов;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Прибрежная» после окончания отопительного сезона – 8 домов.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») – 3 дома;

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») – 3 дома.

с 21 июня до выполнения 4 июля – плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 8 домов;

с 28 июня до выполнения 11 июля – плановый ремонт котельной «Центральная» – 1079 домов.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 27 июня до выполнения работ 28 июня - ул. Зелёная, 80;

с 9.30 27 июня до выполнения работ 28 июня - ул. Халатина, 4;

с 8.30 28 июня до выполнения работ – просп. Ленина, 22, 24, 26;

9.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 3.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 9; ул. Свердлова, 70;

10.00 – 11.00 – просп. Кольский, 61;

10.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 5 корп. 1, 15 корп. 1; ул. Александрова, 28;

11.00 – 13.00 – просп. Кольский, 67;

11.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 15 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 15.00 - ул. Свердлова, 10 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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