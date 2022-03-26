Плановые отключения в Мурманске на 28 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 марта.
От горячего водоснабжения:
с 10.00 21 марта до выполнения работ 29 марта - просп. Ленина, 95.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 18.00 - ул. Героев Рыбачьего, 36, 38; ул. Шабалина, 1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 25а.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 18.00 - ул. Шабалина, 7.
От электроснабжения:
9.00 – 15.00 – просп. Кольский, 161, 164; ул. Бондарная, 8, 9, 10, 10а, 12, 12а, 13, 14, 16, 22, 28, 30, 32, 34; ул. Первомайская, 2, 4, 6, 12, 18, 20, 22, 24.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.