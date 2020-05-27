Плановые отключения в Мурманске на 28 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 мая.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 27 мая до 16.00 28 мая - ул. Капитана Орликовой, 33;
с 11.00 26 мая до выполнения работ 28 мая – просп. Кольский, 7;
с 9.00 27 мая до 16.00 29 мапя - ул. Капитана Орликовой, 34, 37;
с 9.00 27 мая до 17.00 29 мая - пр-д. Ледокольный, 25.
От холодного водоснабжения:
8.00 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 53;
8.30 – 23.00 - ул. Загородная, 7, 20, 22; ул. Пищевиков, 5, 7, 9.
От газоснабжения:
10.00 – 16.00 - ул. Капитана Буркова, 33, 35; ул. Анатолия Бредова, 7; ул. Аскольдовцев, 23/35, 25.
От электроснабжения:
9.00 – 17.00 – просп. Ленина, 24.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.