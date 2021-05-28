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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 28 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Молодёжная (жилой район Росляково), 10.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 24 мая до выполнения работ 28 мая -  ул. Старостина, 17, 19, 21;

с 15.30 25 мая до выполнения работ 29 мая - ул. Карла Маркса, 25;

с 9.00 26 мая до 16.00 28 мая - ул. Спортивная, 7/6;

с 9.00 28 мая до выполнения работ - пр-д. Молодёжный, 5, 6; ул. Героев Рыбачьего, 17; ул. Халтурина, 1, 3.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 20.00 - проезд Лыжный, 6, 8.

От газоснабжения:

10.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 5 корп. 1;

10.00 – 16.30 - ул. Адмирала Лобова, 50.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 – просп. Ленина, 82а, 84, 86; ул. Коминтерна, 15; ул. Ленинградская, 26, 27.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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