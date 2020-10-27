Плановые отключения в Мурманске на 28 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 октября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 26 октября до 16.00 28 октября - пр-д. Молодёжный, 6.

От горячего и холодного водоснабжения:

11.00 – 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 3.

От холодного водоснабжения:

с 9.00 28 октября до выполнения работ - ул. Школьная (п. Росляково), 5 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.