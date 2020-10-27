Мурманская область. Арктика (16+)27.10.20 18:00
Плановые отключения в Мурманске на 28 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 октября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 26 октября до 16.00 28 октября - пр-д. Молодёжный, 6.
От горячего и холодного водоснабжения:
11.00 – 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 3.
От холодного водоснабжения:
с 9.00 28 октября до выполнения работ - ул. Школьная (п. Росляково), 5 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
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Видно, что уже нечем мужикам заняться в нашем государстве.
вася
20.10.20 22:37
Лучше бы краба удавили. Много мы мойвы видим-то ? Обнародуйте цифры по вылову мойвы и реализации ее в России! Кто ее съел?
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Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
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