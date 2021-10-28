Плановые отключения в Мурманске на 28 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 октября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 27 октября до 16.00 28 октября - ул. Бабикова, 10;

с 9.00 27 октября до 16.00 29 октября - пер. Якорный, 3.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Осипенко, 37а; ул. Адмирала Лобова, 15а.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Ломоносова, 19; ул. Карла Либкнехта, 15а, 23; пер. Водопроводный, 7 корп. 2; ул. Шмидта, 29/2, 33а;

10.00 – 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 1.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 – просп. Кирова, 20;

10.00 – 21.00 - ул. Коминтерна, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Привокзальная, 2, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.