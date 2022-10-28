Плановые отключения в Мурманске на 28 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Генералова, 18, 24/9;

9.00 — 16.00 - ул. Калинина, 52; просп. Героев-североморцев, 12;

9.00 — 17.00 - ул. Гаджиева, 11, 13.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 26 октяря до выполнения работ 28 октября - пер. Якорный, 6.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 – просп. Героев-североморцев, 3 корп. 1; ул. Гагарина, 3; ул. Халатина, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.