Плановые отключения в Мурманске на 28 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 сентября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 – просп. Героев-Североморцев, 63/24.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 28 сентября до 16.00 29 сентября – просп.Кольский, 41;

с 9.00 28 сентября до 16.00 30 сентября – просп.Кольский 13 корп. 1, 13 корп. 2.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 19.00 - ул. Шабалина, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Александра Невского, 4, 6, 55;

10.00 – 17.00 - ул. Полярные Зори, 21 корп.1, 23.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.