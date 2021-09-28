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Мурманская область. Арктика (16+)28.09.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 28 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 сентября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

8.30 – 12.00 - ул. Крупской, 56, 58.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 27 сентября до 16.00 29 сентября – просп. Кольский, 108 корп.1, 108 корп.2, 108 корп.3.

От газоснабжения:

10.00 – 16.30 - ул. Радищева, 18, 22; ул. Нахимова, 11, 11а, 31.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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