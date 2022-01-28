Мурманская область. Арктика (16+)28.01.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 28 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 26 января до 17.00 28 января - ул. Капитана Копытова, 8;
с 9.00 27 января до 16.00 28 января - ул. Героев Рыбачьего, 26; ул. Капитана Копытова, 16.
От газоснабжения:
9.00 – 16.00 – просп. Кольский, 198, 200, 204; ул. Халтурина, 35; ул. Спортивная, 7/6; ул. Привокзальная, 16; ул. Карла Маркса, 6/1; ул. Адмирала Лобова, 9 корп. 4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Нина
27.01.22 09:30
Зато мы делаем ракеты...
Комментарий к новости:В надежде только на чудо – семья северян уже много лет живёт в аварийном доме
Игорь
26.01.22 20:53
А где они жили раньше?
Комментарий к новости:Улучшить условия проживания скоро смогут студенты МГТУ
Екатерина Дорошенко
22.01.22 12:55
Классная встреча РДШ с Екатериной Борисовной Шаповаловой в Сопках.
Комментарий к новости:Открыть своё кафе или ресторан поможет проект «Гастрономическая карта России»
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Природа Сестрорецкой низины». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Народный фронт в Мурманской области просит снизить стоимость ПЦР-тестов для населения-PRO Валюту (16+)Мировые цены на нефть показывают некоторый рост, рубль встрепенулся-PRO Энергетику (18+)Система диспетчеризации АО «Мурманэнергосбыт» позволит дистанционно управлять параметрами котельных-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит нормативы потери воды в коммунальных сетях