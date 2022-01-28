Плановые отключения в Мурманске на 28 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 января.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 26 января до 17.00 28 января - ул. Капитана Копытова, 8;

с 9.00 27 января до 16.00 28 января - ул. Героев Рыбачьего, 26; ул. Капитана Копытова, 16.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 – просп. Кольский, 198, 200, 204; ул. Халтурина, 35; ул. Спортивная, 7/6; ул. Привокзальная, 16; ул. Карла Маркса, 6/1; ул. Адмирала Лобова, 9 корп. 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.