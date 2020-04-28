Плановые отключения в Мурманске на 29 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 апреля.
От горячего водоснобжения и теплоснабжения:
9.00 – 14.00 – просп. Кирова, 25; просп. Кольский, 76, 78, 80; ул. Бабикова, 1, 2; ул. Беринга, 1; ул. Капитана Орликовой, 53; ул. Крупской, 23, 27.
От горячего водоснобжения:
с 9.00 27 апреля до 16.00 29 апреля - ул. Генералова, 11, 13; ул. Зелёная, 82;
с 9.00 28 апреля до 16.00 29 апреля – просп. Кирова, 43, 45, 47; просп. Кольский, 47;
с 9.00 28 апреля до 16.00 30 апреля - ул. Зои Космодемьянской, 34, 36; ул. Марата, 4, 6;
с 9.00 29 апреля до 17.00 30 апреля - ул. Марата, 18, 20, 22, 23.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Капитана Орликовой, 35.
От электроснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Книповича, 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 34, 36, 38, 40, 40а, 41; ул. Полярные Зори, 21 корп. 1, 21 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.