Плановые отключения в Мурманске на 29 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Капитана Копытова, 37, 38, 39; ул. Капитана Орликовой, 25, 26; ул. Крупской, 22, 24; ул. Олега Кошевого, 20, 22;

9.00 — 16.00 - ул. Александра Невского, 85а.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 – просп. Кольский, 72, 76, 78.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 — 18.00 – просп.Кольский, 31.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Колхозная, 12; ул. Фрунзе, 12;

9.00 — 16.00 - пр-д Лыжный, 6, 8.

От газоснабжения:

9.30 — 16.30 - ул. Гагарина, 1а.

От электроснабжения:

11.00 — 15.00 - ул. Гагарина, 1а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.